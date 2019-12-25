На Южном шоссе полыхал Дом для отдыха паровозных бригад

В здании полыхал мусор на площади 50 "квадратов".

В Невском районе произошел пожар вечером 13 октября. Горел Дом для отдыха паровозных бригад, сообщили градозащитники в tg-канале "SOS СПб СНОС".

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, информация о пожаре на Южной дороге, 36, поступила на пульт спасателей вчера в 18:33. В здании полыхал мусор на площади 50 "квадратов". Огонь потушили только к 21:30, никто не пострадал.

Известно, что дом построили в 1909-1911 годах, его архитектором является Генрих Войневич. Здание заброшено много лет, и за последние четыре месяца оно горело четыре раза.

В 2017 году Дом для отдыха паровозных бригад город пытался продать с торгов, однако больше попыток не повторял. Если бы здание снова выставляли на торги, его могли бы купить и уже давно отремонтировать и вернуть к жизни. Tg-канал "SOS СПб СНОС"

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре в "трешке" на Большом проспекте П. С. пострадал мужчина.

Фото: Telegram / SOS СПб СНОС