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При пожаре в "трешке" на Большом проспекте П. С. пострадал мужчина
Сегодня, 8:06
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При пожаре в "трешке" на Большом проспекте П. С. пострадал мужчина

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Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Петроградском районе вечером 9 октября произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Большой проспект П. С., 17, поступило на пульт спасателей вчера в 22:07. В комнате площадью 16 "квадратов" трехкомнатной квартиры полыхало на площади 4 "квадрата". К 22:44 огонь ликвидировали. 

В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в лечебное учреждение города. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: пожар в вентиляционной шахте произошел на Васильевском острове. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мужчина пострадал, пожар на большом проспекте
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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