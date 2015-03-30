При пожаре в "трешке" на Большом проспекте П. С. пострадал мужчина

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В Петроградском районе вечером 9 октября произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Большой проспект П. С., 17, поступило на пульт спасателей вчера в 22:07. В комнате площадью 16 "квадратов" трехкомнатной квартиры полыхало на площади 4 "квадрата". К 22:44 огонь ликвидировали.

В результате происшествия пострадал мужчина, его направили в лечебное учреждение города. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: пожар в вентиляционной шахте произошел на Васильевском острове.

Фото: Piter.TV