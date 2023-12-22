При взрыве в Петербурге пострадали семь человек

Помимо этого, названа причина взрыва.

Семь человек пострадали во время взрыва в Военной академии связи имени С. М. Буденного вечером 17 мая. Об этом сообщили в Ленинградском военном округе.

Помимо этого, названа причина взрыва. Отмечается, что инцидент произошел из-за "произвольной детонации 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны".

Губернатор Петербурга ранее заявил, что происшествие "не носит террористического характера". На данный момент пострадавшим оказывают помощь.

Фото: Piter.TV