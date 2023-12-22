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При взрыве в Петербурге пострадали семь человек
Сегодня, 22:12
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При взрыве в Петербурге пострадали семь человек

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Помимо этого, названа причина взрыва.

Семь человек пострадали во время взрыва в Военной академии связи имени С. М. Буденного вечером 17 мая. Об этом сообщили в Ленинградском военном округе.

Помимо этого, названа причина взрыва. Отмечается, что инцидент произошел из-за "произвольной детонации 76-миллиметрового боеприпаса времен Великой Отечественной войны". 

Губернатор Петербурга ранее заявил, что происшествие "не носит террористического характера". На данный момент пострадавшим оказывают помощь. 

Фото: Piter.TV

Теги: взрыв в центре петербурге, пострадали люди
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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