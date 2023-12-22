Губернатор Петербурга заявил, что взрыв в академии имени Буденного не является терактом

Причины произошедшего устанавливаются, пострадавшим оказывают помощь.

Губернатор Петербурга в своем tg-канале заявил, что происшествие в Военной академии связи имени С. М. Буденного находится в зоне ответственности Министерства обороны РФ и не носит террористического характера.

Причины произошедшего устанавливаются, пострадавшим оказывают помощь.

Уважаемые журналисты и блогеры! Имея аудиторию, сопоставимую с федеральными СМИ, обращаю ваше внимание на то, что вы несете ответственность за информацию, которую публикуете. Не играйте на руку врагам. Не сейте панику. Петербуржцы, прошу вас доверять только официальной информации. Губернатор Петербурга

Напомним, инцидент произошел 17 мая в 20:00. По предварительным данным, пострадали семеро.

Видео: Telegram / SHOT