В подвале в академии на улице Обручевых произошел взрыв

На месте происшествие как минимум семеро пострадавших.

В Военной академии связи имени С. М. Буденного на улице Обручевых вечером 17 мая прогремел взрыв. Об этом пишет tg-канал "112".

По предварительным данным, в 20:00 в подвале академии взорвался учебный боеприпас. На месте происшествия как минимум семеро пострадавших, их госпитализировали в Военно-медицинскую академию.

Подробности произошедшего уточняются, проводится проверка.

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Видео: Telegram / SHOT