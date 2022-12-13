На место взрыва в Петербурге горожане продолжают нести цветы даже ночью

Петербуржцы создали стихийный мемориал, поскольку на место трагедии их не пускают.

На место убитого военкора Владлена Татарского жители Петербурга продолжают приносить цветы и свечи. Активисты "Волонтерской Роты" первыми пришли почтить память журналиста, который сегодня, 2 апреля, погиб во время взрыва в кафе на Васильевском острове.

Горожане создали стихийный мемориал, поскольку на место трагедии их не пускают. Более 25 человек пришли попрощаться с Владленом Татарским.

Ранее на Piter.tv: в деле о взрыве на Университетской набережной появилась вторая подозреваемая.

Видео: Волонтерская Рота Петербурга