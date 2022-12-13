Правоохранители проверяют еще одну девушку.

В деле о взрыве на Университетской набережной появилась вторая подозреваемая. Ей оказалась 26-летняя Дарья Т., которая пришла на творческий вечер журналиста Владлена Татарского. Об этом сообщили в службе "112".

Известно, что девушка зашла в кафе в 17:17. В ее руках была подозрительная коробка, рассказали очевидцы. Информация проверяется правоохранителями.

26-летняя Дарья Т. проживает в Петербурге. Она является феминисткой. Девушку и ее супруга задерживали за участие в антивоенных митингах.

На данный момент полицейские разыскивают подозреваемую.

Ранее на Piter.tv: шестеро пострaдaвших при взрыве в петербургском кaфе нaходятся в тяжелом состоянии.

Фото: ВКонтакте / Владлен Татарский