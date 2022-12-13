В подрыве кафе на Васильевском острове подозревают девушку

Сегодня вечером, 2 апреля, около 18 часов произошел взрыв на Университетской набережной. Теракт совершили в кафе, где выступал военкор Владлен Татарский. Сейчас полицейские разыскивают девушку, которая присутствовала на вечере. Ее подозревают в случившемся. Об этом сообщили в службе "112".
По данным 112, неизвестная участвовала в творческом вечере. Сейчас ее личность устанавливается.
Добавим, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.
В результате трагедии пострадала 16 человек. Погиб Владлен Татарский.
Подробности уточняются. Информация проверяется.
Фото: Телеграм / 112
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