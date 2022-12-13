В подрыве кафе на Васильевском острове подозревают девушку

Мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.

Сегодня вечером, 2 апреля, около 18 часов произошел взрыв на Университетской набережной. Теракт совершили в кафе, где выступал военкор Владлен Татарский. Сейчас полицейские разыскивают девушку, которая присутствовала на вечере. Ее подозревают в случившемся. Об этом сообщили в службе "112".

По данным 112, неизвестная участвовала в творческом вечере. Сейчас ее личность устанавливается.

Добавим, что мощность взрывного устройства составила более 200 грамм тротила.

В результате трагедии пострадала 16 человек. Погиб Владлен Татарский.

Подробности уточняются. Информация проверяется.

Фото: Телеграм / 112