Стала известна причина взрыва на заброшенной ТЭЦ в Павловске

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На месте ЧП в Павловске обнаружены следы самодельного взрывного устройства (СВУ) – неразорвавшегося металлического корпуса с проводами и порошкообразным веществом внутри. Об этом 4 мая пишет "Фонтанка".

Напомним, утром 3 мая на переулке Мичурина (территория бывшей ТЭЦ) жители Павловска услышали громкий хлопок. По информации администрации Пушкинского района Петербурга, у основания трубы ТЭЦ на высоте 60 метров зафиксировали повреждение на площади около 5 "квадратов". В результате ЧП никто не пострадал.

Коробка была найдена в 5 метрах от основания трубы. Корпус, его содержимое, осколки, части аккумулятора и детонатора, предмет, который похож на взрыватель, отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: Telegram / Гражданин Пушкин