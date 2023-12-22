После громкого хлопка в Павловске у основания трубы заброшенной ТЭЦ нашли повреждение

Полиция и пожарная служба на месте.

Администрация Пушкинского района прокомментировала сообщения местных жителей о громком хлопке утром 3 мая.

В 07:14 в Павловске на переулке Мичурина (территория заброшенной ТЭЦ) очевидцы услышали громкий хлопок.

Как рассказали в администрации Пушкинского района, у основания трубы ТЭЦ (высота 60м) зафиксировано повреждение на площади около 5 м2. Полиция и пожарная служба на месте. Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле у администрации Пушкинского района.

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Видео: Telegram/ Гражданин Пушкин