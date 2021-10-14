Губернатор Петербурга заявил, что ВСМ преобразит город

Особую роль в преображении Петербурга должна сыграть высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом заявил глава Северной столицы, пишет 26 августа "Петербургский дневник".
На прошлой неделе состоялась стратегическая сессия по ВСМ. Состояние дел обсудили руководители регионов, Минтранса РФ и компаний-участников. Речь шла об этапах создания магистрали, ее значении для города и страны.
Петербургские предприятия получат новые заказы, создадут новые рабочие места. Мы сможем запустить тактовое движение электричек на Колпино и Тосно. Город получит новый терминал для высокоскоростных поездов, а также современные железнодорожные узлы в Обухово и на "Волковской".
Губернатор Петербурга
Ранее мы рассказывали о том, что строительство ВСМ может принести 250 млрд рублей бюджету Петербурга.
Фото: пресс-служба Российской академии транспорта
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