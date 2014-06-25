Строительство ВСМ может принести 250 млрд рублей бюджету Петербурга

Среди экономических последствий запуска ВСМ планируется увеличение валового регионального продукта (ВРП) Санкт-Петербурга на 2 триллиона рублей.

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, запланированное к завершению в 2028 году, окажет значительное влияние на экономику Северной столицы. Генеральный директор ООО "ВСМ Две столицы" Олег Тони отметил, что в процессе реализации проекта и в первые 20 лет эксплуатации, в бюджет Петербурга поступит более 250 миллиардов рублей.

Тони отметил в интервью "Ведомостям Северо-Запад", что сокращение времени в пути до 2 часов 15 минут может привести к росту туристического потока в город на 5,2 миллиона человек за два десятилетия. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию городской инфраструктуры и поддержке малого и среднего бизнеса.

Среди экономических последствий запуска ВСМ планируется увеличение валового регионального продукта (ВРП) Санкт-Петербурга на 2 триллиона рублей. В 2023 году ВРП города составил 12 триллионов рублей, что свидетельствует о значительном ожидаемом приросте.

Протяженность ВСМ составит 680 километров и пройдет через Москву, Московскую, Тверскую, Новгородскую, Ленинградскую области и Петербург. Общая стоимость проекта превышает 2 триллиона рублей, из которых часть будет профинансирована из Фонда национального благосостояния и акционерного капитала.