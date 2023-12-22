По делу о взятке отправлена под домашний арест таможенный инспектор Петербурга

Инспектора задержали 15 мая, 16 мая ей предъявили обвинение.

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении таможенного инспектора, которой вменяют п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 17 мая.

Следствие полагает, что фигурантка, являясь главным государственным таможенным инспектором Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной таможни ФТС России, 22 марта на проспекте Культуры по предложению коллеги передала взятку в размере 152 тыс. рублей от заинтересованного лица другому коллеге, которые также занимает должность главного государственного инспектора на таможенном посту. Тот сообщил о взятке полицейским. В ходе обыска по месту жительству обнаружено более 20 млн рублей наличными.

Инспектора задержали 15 мая, 16 мая ей предъявили обвинение. От дачи показаний женщина отказалась.

Следствие просило стражу, а защита – домашний арест. Суд избрал домашний арест до 14 июля.

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