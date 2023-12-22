  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
По делу о взятке отправлена под домашний арест таможенный инспектор Петербурга
Сегодня, 19:53
180
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

По делу о взятке отправлена под домашний арест таможенный инспектор Петербурга

0 0

Инспектора задержали 15 мая, 16 мая ей предъявили обвинение.

Выборгский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении таможенного инспектора, которой вменяют п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 17 мая. 

Следствие полагает, что фигурантка, являясь главным государственным таможенным инспектором Северо-Западного акцизного таможенного поста Центральной таможни ФТС России, 22 марта на проспекте Культуры по предложению коллеги передала взятку в размере 152 тыс. рублей от заинтересованного лица другому коллеге, которые также занимает должность главного государственного инспектора на таможенном посту. Тот сообщил о взятке полицейским. В ходе обыска по месту жительству обнаружено более 20 млн рублей наличными. 

Инспектора задержали 15 мая, 16 мая ей предъявили обвинение. От дачи показаний женщина отказалась. 

Следствие просило стражу, а защита – домашний арест. Суд избрал домашний арест до 14 июля. 

Ранее на Piter.TV: замглавы Василеостровского района Владлена Родионова арестовали по делу о взятке.

Фото: Piter.TV

Теги: выборгский районный суд, посредничество при передаче взятки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии