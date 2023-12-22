Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание.

В центре Стамбула загорелся Египетский рынок. Об этом сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на главу муниципалитета района Фатиха Мехмета Турана.

Инцидент произошел утром 15 мая. На крыше рынка начался пожар. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. В результате происшествия никто не пострадал. Всего в тушении было задействовано порядка 15 единиц спецтехники.

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Видео: Соцсети