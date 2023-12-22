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В центре Стамбула загорелся Египетский рынок

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Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание.

В центре Стамбула загорелся Египетский рынок. Об этом сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на главу муниципалитета района Фатиха Мехмета Турана.

Инцидент произошел утром 15 мая. На крыше рынка начался пожар. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили возгорание. В результате происшествия никто не пострадал. Всего в тушении было задействовано порядка 15 единиц спецтехники.

Ранее мы сообщали, что в Люберцах девушка подожгла квартиру для изгнания демонов.

Видео: Соцсети

Теги: египетский рынок, пожар, стамбул
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Мировые новости,

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