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В Люберцах девушка подожгла квартиру для изгнания демонов

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Она убеждала всех в том ,что здание якобы неправильно построили.

В Люберцах девушка подожгла квартиру для изгнания демонов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 13 мая на улице Юности. По словам очевидцев, устроившая пожар девушка пыталась изгнать демонов из дома. Она убеждала всех в том ,что здание якобы неправильно построили.

На место пожара были вызваны сотрудники оперативных служб. Девушку забрали медики.

Ранее мы сообщали, что в Архангельске ликвидировали пожар на ремонтируемом судне.

Видео: Telegram / Baza

Теги: изгнание демонов, люберцы, поджог квартиры
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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