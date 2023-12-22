Она убеждала всех в том ,что здание якобы неправильно построили.

В Люберцах девушка подожгла квартиру для изгнания демонов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел вечером 13 мая на улице Юности. По словам очевидцев, устроившая пожар девушка пыталась изгнать демонов из дома. Она убеждала всех в том ,что здание якобы неправильно построили.

На место пожара были вызваны сотрудники оперативных служб. Девушку забрали медики.

Ранее мы сообщали, что в Архангельске ликвидировали пожар на ремонтируемом судне.

Видео: Telegram / Baza