В Люберцах девушка подожгла квартиру для изгнания демонов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел вечером 13 мая на улице Юности. По словам очевидцев, устроившая пожар девушка пыталась изгнать демонов из дома. Она убеждала всех в том ,что здание якобы неправильно построили.
На место пожара были вызваны сотрудники оперативных служб. Девушку забрали медики.
Ранее мы сообщали, что в Архангельске ликвидировали пожар на ремонтируемом судне.
Видео: Telegram / Baza
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