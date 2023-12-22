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В жилом доме на улице Есенина рухнул лифт с 12-летним ребенком
Вчера, 23:40
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В жилом доме на улице Есенина рухнул лифт с 12-летним ребенком

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После осмотра врачи сообщили, что мальчик отделался испугом.

В Выборгском районе Петербурга 17 мая рухнул лифт с 12-летним мальчиком внутри. Об этом пишет "Фонтанка".

Известно, что ребенок возвращался домой около 18:00 и нажал кнопку 14-го этажа в одном из домов по улице Есенина. Однако вместо этого кабина лифта доехала до 20-го этажа и полетела вниз. Мальчик присел, при резком торможении упал с небольшой высоты. Лифт проехал ниже первого этажа, но двери открылись, и он вылез. 

Мама ребенка вызвала "скорую". После осмотра врачи сообщили, что мальчик отделался испугом. Женщина оставила жалобу в ТСН и намерена обратиться в правоохранительные органы. 

Ранее на Piter.TV: в Шушарах снова запустили лифт, рухнувший с жильцами.

Фото: Piter.TV

Теги: улица есенина, упал лифт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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