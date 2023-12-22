В Шушарах снова запустили лифт, рухнувший с жильцами

О возобновлении работы подъёмника заявила гендиректор управляющей компании "Единый город" Зухра Ефимова.

В четверг, 14 марта, лифт в жилом доме на Новгородском проспекте в Петербурге был снова введён в эксплуатацию. Напомним, что 5 марта произошло обрушение кабины: в это время в лифте находились 13 пассажиров. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь в результате происшествия. О возобновлении работы подъёмника заявила гендиректор управляющей компании "Единый город" Зухра Ефимова.

Напомним, что среди пострадавших от падения лифта насчитывается три человека, в частности, один несовершеннолетний. У восьмилетнего ребёнка диагностирован ушиб голеностопного сустава.

После произошедшего правоохранительные органы начали расследование и возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)