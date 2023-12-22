После падения лифта в Шушарах в больнице оказались три человека

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о людях, пострадавших во время падения лифта в Шушарах.
В результате инцидента на Новгородском проспекте в стационары доставлены три человека: двое взрослых 38 и 32 лет и ребёнок 8 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести. Один ребёнок 5 лет был осмотрен скорой на месте, госпитализация не потребовалась.
Прокуратура проводит проверку по данному факту.
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Фото: pxhere
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