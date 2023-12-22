На Новгородском проспекте упал лифт с людьми

В кабине находились взрослые и дети. Пострадавшие напуганы.

Сегодня утром, 5 марта, в Шушарах упал лифт с людьми. По информации Piter.tv, инцидент произошел в доме на Новгородском проспекте.

Как рассказали в tg-канале "Петербург с огоньком", более 10 человек зашли в лифт, после чего оборудование вышло из строя. Кабина полетела вниз с верхнего этажа. Известно, что в кабине находились дети и взрослые.

В соцсетях пишут, что двух людей госпитализировали. Подробности уточняются.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Новоселье рабочий упал высоты 3-го этажа строящегося дома.

Фоото: Pxhere