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На Новгородском проспекте упал лифт с людьми
Сегодня, 9:45
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На Новгородском проспекте упал лифт с людьми

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В кабине находились взрослые и дети. Пострадавшие напуганы.

Сегодня утром, 5 марта, в Шушарах упал лифт с людьми. По информации Piter.tv, инцидент произошел в доме на Новгородском проспекте. 

Как рассказали в tg-канале "Петербург с огоньком", более 10 человек зашли в лифт, после чего оборудование вышло из строя. Кабина полетела вниз с верхнего этажа. Известно, что в кабине находились дети и взрослые.

В соцсетях пишут, что двух людей госпитализировали. Подробности уточняются.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Новоселье рабочий упал высоты 3-го этажа строящегося дома.

Фоото: Pxhere

Теги: мчс, новгородский проспект, упал лифт, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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