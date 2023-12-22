На Новгородском проспекте упал лифт с людьми

Сегодня утром, 5 марта, в Шушарах упал лифт с людьми. По информации Piter.tv, инцидент произошел в доме на Новгородском проспекте.
Как рассказали в tg-канале "Петербург с огоньком", более 10 человек зашли в лифт, после чего оборудование вышло из строя. Кабина полетела вниз с верхнего этажа. Известно, что в кабине находились дети и взрослые.
В соцсетях пишут, что двух людей госпитализировали. Подробности уточняются.
Ранее Piter.tv стало известно, что в Новоселье рабочий упал высоты 3-го этажа строящегося дома.
Фоото: Pxhere
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