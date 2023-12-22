В Новоселье рабочий упал высоты 3-го этажа строящегося дома

От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В Ломоносовском районе Ленобласти по факту обнаружения тела мужчины на строящемся объекте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщила пресс-служба СК по Ленинградской области.

По данным следствия, 4 марта на территории строительного объекта многоквартирного жилого дома в Новоселье мужчина, выполняя строительные работы, упал с высоты 3-го этажа строящегося дома. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Продолжается расследование уголовного дела.

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Фото: Piter.tv