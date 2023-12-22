Москвич сорвался с 15-метровой высоты на скалодроме на Фучика

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии и опросу не подлежит.

Москвич сорвался с 15-метровой высоты на скалодроме во Фрунзенском районе Петербурга. За его жизнь сейчас борются врачи, стало известно Piter.tv.

Вечером 4 марта в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе поступил 27-летний житель Москвы. Он упал с высоты 15 метров в помещении скалодрома "Северная Стена" на базе МЧС на улице Фучика. Его госпитализировали с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, несколькими закрытыми переломами.

Пострадавший находится в тяжёлом состоянии и опросу не подлежит. Обстоятельства получения травм устанавливаются.

Фото: ВКонтакте/ Скалодром Северная стена