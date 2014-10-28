В Гатчине появится скалодром стоимостью почти 16 млн рублей

Скалодром будет включать минимум шесть трасс различной сложности, разделенных по цветам.

В Гатчинском районе Ленобласти появится скалодром. На его оборудование планируют потратить более 15 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Администрация Гатчинского района 13 апреля выберет подрядчика, который соорудит скалодром на Крупской улице. В этом же здании уже находятся детская спортивная школа №2 и спорткомплекс "Волна".

Скалодром будет включать минимум шесть трасс различной сложности, разделенных по цветам.

До 30 июня выбранный подрядчик должен будет изготовить сооружение и смонтировать его до 10 августа. Цена контракта – 15 млн 718 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Ленобласти появится цветной и ароматизированный асфальт.

Фото: pixabay