В Ленобласти появится цветной и ароматизированный асфальт

В рамках ремонта от Попово до Выборга в черте населенных пунктов будет использоваться смесь с запахом лесных ягод.

В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти рассказали о необычных нововведениях. С 1 апреля в регионе стартует дорожный сезон. В этом году полотно будет не только черного цвета, но и синего, и красного. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам специалистов, асфальтобетонные заводы выдают 640 тонн асфальта за час. Цвет получается за счет пигментов и прозрачного вяжущего компонента из смеси смол, масел, полимеров и активных веществ. Во Всеволожске на новом путепроводе дорога оказалась красно-синяя.

Также на дорогах Ленобласти появится и ароматизированный асфальт. В рамках ремонта от Попово до Выборга в черте населенных пунктов будет использоваться смесь с запахом лесных ягод.

Фото и видео: Telegram / Dorogi_lo (ГК "АБЗ-1")