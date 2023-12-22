На место падения лифта в Шушарах прибыли сотрудники Следкома

В результате случившегося пострадали три человека.

В Петербурге сотрудники Следкома прибыли на место падения лифта в Шушарах. Инцидент произошел 5 марта на Новгородском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Проводится доследственная проверка по факту травмирования утром 5 марта 2024 года жителей одного из домов по Новгородскому проспекту в результате падения лифта из-за его перегрузки. Пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ

В результате случившегося пострадали три человека. Известно, что травму ноги получил 8-летний ребенок. У него диагностировали ушиб правого голеностопного сустава.

Проводится проверка, сейчас сотрудники Следкома опрашивают свидетелей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что росгвардейцы задержали в Петербурге мужчин, снимавших ТЭЦ с квадрокоптера.

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Фото: Pxhere