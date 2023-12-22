Росгвардейцы задержали в Петербурге мужчин, снимавших ТЭЦ с квадрокоптера

У операторов не было разрешения на проведение съемки.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчин, снимавших ТЭЦ с квадрокоптера. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли к Автовской ТЭЦ, персонал которой нажал тревожную кнопку. Силовики задержали двоих нарушителей, которые приехали на такси и рядом с охраняемым объектом запустили БПЛА. С помощью квадрокоптера специалисты вели видеосъемку прилегающей к ТЭЦ территории. Разрешение на видеозапись они не получили.

Задержанных доставили в отдел полиции. Кроме того, в участок привезли водителя такси, на котором приехали нарушители. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ

Видео: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ