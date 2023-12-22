Двое взрослых и один ребенок получили травмы ног при падении лифта в Шушарах

На момент падения лифта в кабине находилось 13 человек.

На Новгородском проспекте упал лифт с людьми в жилом доме. Инцидент произошел сегодня утром, 5 марта, в Шушарах. Об этом сообщили в tg-канале Пушкинского района.

На момент падения лифта в кабине находилось 13 человек. Известно, что среди них было пять детей.

На место случившегося прибыли бригада лифтеров и скорая помощь. Спустя десять минут пострадавших эвакуировали. Трех людей доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Двое взрослых и один ребенок повредили нижние конечности. Остальные отделались синяками и испугом.

По предварительным данным, у лифта произошел перегруз, после чего он вышел из строя, опустился вниз с первого этажа на буфер. Пресс-служба администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

Подробности уточняются. На место ЧП прибыли правоохранители. Началась проверка.

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Фото: Pxhere