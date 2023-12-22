Из ТК на Косыгина госпитализировали 14-летнюю девочку в возбужденном состоянии

Она 9 дней находилась в розыске. Ей диагностировали отравление психотропными средствами.

В Петербурге отыскали девочку, которая находилась 9 дней в розыске. Она была в неадекватном состоянии, стало известно Piter.tv.

Вечером 4 марта в больницу поступила 14-летняя девочка. Она 9 дней находилась в розыске, 4 марта была забрана скорой из ТК Zebra на проспекте Косыгина в возбужденном состоянии.

Ей диагностировали отравление психотропными средствами. Школьница находится в больнице и опросу в настоящее время не подлежит.

Ранее восьмиклассница из Петербурга отравилась психотропом и попала в реанимацию.

Фото: Piter.tv