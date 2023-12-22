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Восьмиклассница из Петербурга отравилась психотропом и попала в реанимацию
Сегодня, 8:14
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Восьмиклассница из Петербурга отравилась психотропом и попала в реанимацию

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Девочка состоит на учёте в ОДН России по Красногвардейскому району и на учёте психиатра.

Вечером в понедельник, 26 февраля, из одного из квартиры одного из домов по Муринской дороге была доставлена в больницу 15-летняя ученица восьмого класса. Девочка помещена в реанимацию с отравлением психотропными средствами. Об этом стало известно Piter.TV.

Подросток находится в тяжёлом состоянии. Установлено, что она приняла вещества по месту жительства.

Девочка состоит на учёте в ОДН России по Красногвардейскому району и на учёте психиатра. Кроме того, у неё диагностирована депрессия. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге девятиклассница отравилась таблетками, пытаясь уснуть.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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