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В Петербурге девятиклассница отравилась таблетками, пытаясь уснуть
Сегодня, 8:34
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В Петербурге девятиклассница отравилась таблетками, пытаясь уснуть

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Школьница находится в состоянии средней тяжести.

Вечером в воскресенье, 18 февраля, из квартиры одного из домов по Муринской дороге была госпитализирована 15-летняя девочка с отравлением лекарствами. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьница находится в состоянии средней тяжести. Установлено, что она выпила два вида препаратов, чтобы быстрее уснуть, однако не рассчитала дозировку.  

Семья пострадавшей полная, на учёте в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Маршала Блюхера девочка-подросток переборщила с лекарствами.

Фото: Piter.TV

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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