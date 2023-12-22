В Петербурге девятиклассница отравилась таблетками, пытаясь уснуть

Школьница находится в состоянии средней тяжести.

Вечером в воскресенье, 18 февраля, из квартиры одного из домов по Муринской дороге была госпитализирована 15-летняя девочка с отравлением лекарствами. Об этом стало известно Piter.TV.

Школьница находится в состоянии средней тяжести. Установлено, что она выпила два вида препаратов, чтобы быстрее уснуть, однако не рассчитала дозировку.

Семья пострадавшей полная, на учёте в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Маршала Блюхера девочка-подросток переборщила с лекарствами.

Фото: Piter.TV