На проспекте Маршала Блюхера девочка-подросток переборщила с лекарствами

В Калининском районе ученица седьмого класса переборщила с таблетками, в результате чего отравилась. Инцидент произошел накануне, 22 января.
По информации Piter.tv, в понедельник вечером девочку госпитализировали в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
По словам мамы пострадавшей, конфликтов в семье или школе у подростка не было. Известно, что школьница находилась на стационарном лечении в психиатрической клинике.
Девочка состоит на учете в ПНД. Ребенок живет с мамой.
Ранее на Piter.tv сообщали, что в Петербурге молодую мать подозревают в убийстве 9-месячной дочери.
Фото: Piter.tv
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