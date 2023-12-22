  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На проспекте Маршала Блюхера девочка-подросток переборщила с лекарствами
Сегодня, 8:57
151
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Маршала Блюхера девочка-подросток переборщила с лекарствами

0 0

По словам мамы пострадавшей, конфликтов в семье или школе у подростка не было.

В Калининском районе ученица седьмого класса переборщила с таблетками, в результате чего отравилась. Инцидент произошел накануне, 22 января. 

По информации Piter.tv, в понедельник вечером девочку госпитализировали в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

По словам мамы пострадавшей, конфликтов в семье или школе у подростка не было. Известно, что школьница находилась на стационарном лечении в психиатрической клинике.

Девочка состоит на учете в ПНД. Ребенок живет с мамой.

Ранее на Piter.tv сообщали, что в Петербурге молодую мать подозревают в убийстве 9-месячной дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: отравление таблетками, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии