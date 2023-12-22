На проспекте Маршала Блюхера девочка-подросток переборщила с лекарствами

По словам мамы пострадавшей, конфликтов в семье или школе у подростка не было.

В Калининском районе ученица седьмого класса переборщила с таблетками, в результате чего отравилась. Инцидент произошел накануне, 22 января.

По информации Piter.tv, в понедельник вечером девочку госпитализировали в больницу. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

По словам мамы пострадавшей, конфликтов в семье или школе у подростка не было. Известно, что школьница находилась на стационарном лечении в психиатрической клинике.

Девочка состоит на учете в ПНД. Ребенок живет с мамой.

Ранее на Piter.tv сообщали, что в Петербурге молодую мать подозревают в убийстве 9-месячной дочери.

Фото: Piter.tv