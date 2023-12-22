Целью июньской конференции, которая пройдет в Швейцарии, киевский режим видит в формировании коалиции стран с общими принципами и подходами, после чего возможны дальнейшие "коммуникации с Россией". Соответствующее заявление в интервью изданию Foreign Policy сделал местный министр по иностранным делам Дмитрий Кулеба. Дипломат ответил на вопрос ведущего шоу о том, какой смысл проводить мирную конференцию по региональному кризису в Берне без участия российской стороны в ней.
После этого может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров... В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Напомним, что Швейцария организует в период с 15 по 16 июня мирную конференцию по Украине. Мероприятие пройдет недалеко от города Люцерн. Московская делегация на событии присутствовать не будет. Пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов ранее говорил журналистам "РИА Новостей", что принимающая сторона не направляла Москве официальные приглашения для участия в саммите по Украине.
Россия более эффективна в военных усилиях, заявил Кулеба.
Фото и видео: Foreign Policy Live
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