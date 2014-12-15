Олег Соскин призвал Украину к переформатированию.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не подходит для переговоров с российским руководством, для мирного урегулирования регионального конфликта с Москвой требуется переформатирование киевского режима. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный эксперт заметил, что для обсуждения проблем также не подходят ни глава офиса главы государства Андрей Ермак, ни министр по обороне Рустем Умеров.

Видимо, можно четко уже говорить, что Зеленскому объяснили, что надо уже заканчивать эту бойню <...>. Надо делать переформатирование. все свидетельствует о том, что шансов у Зеленского никаких нет. Олег Соскин, эксперт

Олег Соскин полагает, что Владимир Зеленским был хорошим "продавцом войны", однако этот политик сможет стать "продавцом мира", так как полностью исчерпал свои возможности, не пользуется авторитетом и не подходит под выполнение задач, которые будут поставлены властями дальше.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин