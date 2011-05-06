Олег Соскин указал на проблемы, возникшие внутри Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский довел страну до критического состояния. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что государственный бюджет Украины в настоящее время опустошен, а девальвация уже не спасает ситуацию. Аналитик полагает, что властям не удастся собрать дополнительные деньги с населения.

Полный обвал уже, все уже, то есть они уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. <…> Ситуация ухудшается на глазах. Работать же уже невозможно, света нет, плюс началась засуха, значит не будет сельхоз продукции. <…> Все идет к полному развалу. Олег Соскин, эксперт

"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин