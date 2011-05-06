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"Готовьтесь". В Киеве раскрыли, что устроил Зеленский

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Олег Соскин указал на проблемы, возникшие внутри Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский довел страну до критического состояния. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы.  Иностранный специалист заметил, что государственный бюджет Украины в настоящее время опустошен, а девальвация уже не спасает ситуацию. Аналитик полагает, что властям не удастся собрать дополнительные деньги с населения.

Полный обвал уже, все уже, то есть они  уже использовали все возможные формы ограбления и удержания своей власти. Денег уже никаких нет, и Запад уже не дает. <…> Ситуация ухудшается на глазах. Работать же уже невозможно, света нет, плюс началась засуха, значит не будет сельхоз продукции. <…> Все идет к полному развалу.

Олег Соскин, эксперт

"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: олег соскин, политолог
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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