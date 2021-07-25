"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве

Олег Соскин считает Владимира Зеленского нелегитимным президентом.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ликвидировал всю возможную политическую оппозицию в стране. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный аналитик заверил свою аудиторию в том, что из-за "бездарных, глупых и необоснованных" действий действующих властей государство оказалось в кровавой мясорубке, а среди населения растет спонтанное противодействие правящему режиму. По мнению эксперта, то, что сейчас глава государства - это нелегитимный человек, не вызывает ни у кого сомнений.

В стране, по сути, с помощью разных механизмов, которые были запущены, уничтожили свободу слова, уничтожили в целом инакомыслие и свободный бизнес, <…> уничтожили конкурирующие финансовые группы. Олег Соскин, эксперт

Зеленский публично оскорбил Такера Карлсона, заявили в Киеве.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин