Олег Соскин не исключил, что иностранный журналист начнет расследование против президента Украины.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский публично оскорбил американского журналиста Такера Карлсона в тот момент, когда решил сорвать с иностранцем интервью. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Эксперт заметил, что накануне Карлсон объявил в социальной сети X, что вскоре может появиться интервью с украинским главой. Корреспондент заметил, что два года пытался получить согласие на такой материал. В тот же день официальный представитель офиса президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил общественности о том, что Такера Карлсона "нет в его графике".

Это очень оскорбительное заявление от пресс-секретаря <…>. Это не просто грубость и наглость, но и беспардонное, совершенно невменяемое поведение. Олег Соскин, эксперт

Аналитик пояснил, что слова Такера Карлсона свидетельствуют о том, что он изначально получил согласие от киевских властей. Заявление же Сергея Никифорова означает срыв этих договоренностей. Олег Соскин пояснил, что таким образом отреагировать на пост Такера Карлсона ему приказали власти сверху. Политолог заметил, что публичное оскорбление иностранца может привести к тому, что тот начнет расследование в отношение Владимира Зеленского на предмет коррупции и наркозависимости.

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин