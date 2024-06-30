Олег Соскин оценил недавнее высказывание Владимира Зеленского.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский перестал говорить о возвращении Украины в прежние государственные границы, что свидетельствует о серьезных изменениях. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что все больше людей в стране стали отворачиваться от президента, а данная тенденция только усилится.

Если вы посмотрите его выступления, он уже не говорит, что мы победим, что мы вернемся к границам 1991 года, что Россия будет побеждена. <...> Он уже этого не говорит. <…> Мы видим, что началось переобувание в воздухе Зеленского и всей его группы. Олег Соскин, эксперт

Напомним, что в конце марта Владимир Зеленский впервые допустил, что переговоры Киева с Москвой могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. По утверждению политика, Россия будет "готова к диалогу, если потеряет территории", которые вошли ее состав после начала специальной военной операции.

"Негде хоронить": в Киеве выступили с жестким заявлением в адрес Зеленского.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин