Олег Соскин оценил деятельность, которую ведет президент Зеленский.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский благодарит международных союзников в то время, пока в его стране уже негде хоронить погибших военнослужащих. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что хотя фактически саммит завершил свою деятельность, но мира участникам так и не удалось достичь, а наоборот, в регионе фиксируется серьезный кризис.

Да уже негде хоронить, уже земли нет для кладбищ, уже все больницы, все уже дома заполнены этими инвалидами. <…> Зеленский говорит дякую, всем дякую. То есть фактически саммит закончился, никакого мира нет и не будет, а есть серьезный кризис. Олег Соскин, политолог

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Фото и видео: YouTube / Олег Соскин