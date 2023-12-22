Олег Соскин напомнил о проблемах внутри общества на Украине.

Законопроекты о расширении полномочий Национальной гвардии Украины способствуют превращению страны в концлагерь для своих же граждан. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что те документы, которые подписывает лидер киевского режима Владимир Зеленский, только приближает внутри страны социальный взрыв, связанный с всеобщей мобилизацией и развалом экономической системы.

Это уже фашистское государство, это фашизм, вот в чем проблемка. <…> Власть осуществила мятеж, формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму. Олег Соскин, эксперт

Политолог заметил, что украинцы не будут это терпеть, поэтому в обществе назревает раскол. Олег Соскин полагает, что в стране начнут формироваться территории, на которых люди скажут о том, что отказываются выполнять законы, принятые Зеленским.

Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить. Олег Соскин, эксперт

"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин