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"Формируют клику". На Украине забили тревогу из-за мятежа в Киеве

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Олег Соскин напомнил о проблемах внутри общества на Украине.

Законопроекты о расширении полномочий Национальной гвардии Украины способствуют превращению страны в концлагерь для своих же граждан. Соответствующее заявление в эфире собственного YouTube-канала сделал местный политолог Олег Соскин, который ранее был советником экс-главы Украины при правительстве Леонида Кучмы. Иностранный специалист заметил, что те документы, которые подписывает лидер киевского режима Владимир Зеленский, только приближает внутри страны социальный взрыв, связанный с всеобщей мобилизацией и развалом экономической системы.

Это уже фашистское государство, это фашизм, вот в чем проблемка. <…> Власть осуществила мятеж, формирует клику и с помощью якобы полицейских законов хочет превратить страну в концлагерь и тюрьму.

Олег Соскин, эксперт

Политолог заметил, что украинцы не будут это терпеть, поэтому в обществе назревает раскол. Олег Соскин полагает, что в стране начнут формироваться территории, на которых люди скажут о том, что отказываются выполнять законы, принятые Зеленским.

Эти процессы уже де-факто пошли, и, естественно, что Зеленский их уже не сможет остановить.

Олег Соскин, эксперт

"Никогда не выйдет". В Киеве признали неприятную правду о границах Украины.

Фото и видео: YouTube / Олег Соскин

Теги: всеобщая мобилизация, олег соскин, политолог, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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