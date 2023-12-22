Захарова: слова Стано о праве ВСУ атаковать Крымский мост - подстрекательство к терроризму

В МИД РФ оценил высказывания сотрудников коллег из Евросоюза.

Слова представителя пресс-службы Европейской комиссии по вопросам внешней политики Петера Стано о праве Вооруженных сил Украины атаковать Крымский мост - подстрекательство к терроризму. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница отметила, что подобное высказывание иностранец публично допустил 6 мая.

Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством терроризму, просто нет... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве шокированы тем, что такое высказывание поступило от европейского чиновника, который говорит в принципе от всего Европейского союза, так как это вменяется ему в должностные обязанности, а не от како-то маргинальной политической партии или экстремистского сообщества.

Захарова: предпосылок нормализации на Ближнем Востоке не видно из-за линии США.

Фото и видео: МИД России