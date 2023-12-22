Захарова: предпосылок нормализации на Ближнем Востоке не видно из-за линии США

В МИД РФ оценили политику США по сектору Газа.

Предпосылки для решения глубокого кризиса на Ближнем Востоке по адекватному сценарию не просматриваются из-за того, Вашингтон и Лондон гнут собственную линию. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Первопричины многолетнего кризиса не только не решаются и не преодолеваются, а даже не анализируются. Нет никакого стремления у главных игроков, главных действующих лиц этой страшной драмы проанализировать возможности преодоления противоречий, которые в этой ситуации заложены. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница пояснила, что коллективный Запад ограничивается исключительно внешними, очень тонко очерченными призывами к необходимости оставаться в рамках закона, хотя в реальности палестинский анклав переживает чудовищную гуманитарную катастрофу. В МИД РФ добавили, что согласно подтвержденным сведениям с октября 2023 года в секторе Газа жертвами стали 35 тысяч гражданских лиц. Мария Захарова отметила, что в Вашингтоне просто наблюдают много месяцев за чудовищной драмой, разворачивающейся в регионе, который США выбрали в качестве плацдарма для "геополитического эксперимента".

Захарова охарактеризовала Макрона строчкой из песни "Подмосковные вечера".

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik