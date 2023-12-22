Захарова охарактеризовала Макрона строчкой из песни "Подмосковные вечера"

Последние заявления французского президента Эммануэля Макрона объясняются целым комплексом факторов, в том числе историческими амбициями в сочетании с невозможностью их реализовать. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница иронически процитировала композицию Подмосковные вечера", говоря о позиции Парижа по отправке западных войск на территорию Украины.
У меня одна прекрасная строчка есть в данном случае... Когда слышишь очередное заявление Макрона, хочется спросить: что ж ты милая смотришь искоса, низко голову наклоня?
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Напомним, что на совместной пресс-конференции с китайским председателем Си Цзиньпином глава французского государства заметил, что Париж не находится в состоянии войны с Москвой или российским народом. Однако европейский политик снова выразил намерение поддерживать киевский режим так долго и в том объеме, "как это потребуется"
Захарова усомнилась в том, что США не будут поставлять оружие Израилю.
Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
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