В МИД РФ оценили желание Франции отправить войска Запада для помощи ВСУ.

Последние заявления французского президента Эммануэля Макрона объясняются целым комплексом факторов, в том числе историческими амбициями в сочетании с невозможностью их реализовать. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница иронически процитировала композицию Подмосковные вечера", говоря о позиции Парижа по отправке западных войск на территорию Украины.

У меня одна прекрасная строчка есть в данном случае... Когда слышишь очередное заявление Макрона, хочется спросить: что ж ты милая смотришь искоса, низко голову наклоня? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на совместной пресс-конференции с китайским председателем Си Цзиньпином глава французского государства заметил, что Париж не находится в состоянии войны с Москвой или российским народом. Однако европейский политик снова выразил намерение поддерживать киевский режим так долго и в том объеме, "как это потребуется"

Захарова усомнилась в том, что США не будут поставлять оружие Израилю.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik