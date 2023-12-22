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Захарова охарактеризовала Макрона строчкой из песни "Подмосковные вечера"

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В МИД РФ оценили желание Франции отправить войска Запада для помощи ВСУ.

Последние заявления французского президента Эммануэля Макрона объясняются целым комплексом факторов, в том числе историческими амбициями в сочетании с невозможностью их реализовать. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница иронически процитировала композицию Подмосковные вечера", говоря о позиции Парижа по отправке западных войск на территорию Украины.

У меня одна прекрасная строчка есть в данном случае... Когда слышишь очередное заявление Макрона, хочется спросить: что ж ты милая смотришь искоса, низко голову наклоня?

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что на совместной пресс-конференции с китайским  председателем Си Цзиньпином глава французского государства  заметил, что Париж не находится в состоянии войны с Москвой или российским народом. Однако европейский политик снова выразил намерение поддерживать киевский режим так долго и в том объеме, "как это потребуется"

Захарова усомнилась в том, что США не будут поставлять оружие Израилю.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

Теги: мария захарова, мид, отправка войск, подмосковные вечера, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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