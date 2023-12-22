Захарова усомнилась в том, что США не будут поставлять оружие Израилю

В МИД РФ напомнили о готовности Белого дома переобуваться.

В российском внешнеполитическом ведомстве усомнились в том, что американская администрация не будет поставлять оружие Израилю. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница напомнила слушателям о том, что Вашингтон способен моментально переобуваться в любой ситуации. Таким образом эксперт шоу прокомментировала слова сотрудника Белого дома, который рассказал о том, что власти США приостановили поставки оружия в еврейское государство из-за опасений по поводу военной операции армии (ЦАХАЛ) в Рафахе.

Вы всему верите, что сказал Белый дом? А на самом-то деле что? Сколько было примеров того, когда они заверяли, что никогда не будут, например, поставлять или давать разрешение, а на самом деле происходило с точностью до наоборот. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: США разрывает, когда они следят за ситуацией в Грузии.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik