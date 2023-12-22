В МИД РФ напомнили о стремлении США навязать всем свои правила.

Американскую администрацию буквально разрывает, когда они следят за тем, как на территории Грузии принимается закон об иностранных агентах, а власти США захлебываются в своих требованиях к коллегам из Тбилиси. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница напомнила о том, что документ одобрен Грузией 1 мая во втором чтении парламента.

Посмотрите, Соединенные Штаты Америки – их прямо разрывает, они прямо спать и есть не могут, когда следят за ситуацией в Грузии. У них, понимаете, просто крокодил не ловится, и кокос не растет, когда они включают новости из грузинских городов – всё, на этом жизнь останавливается. Они захлебываются в каких-то там требованиях, возмущениях, в каких-то порицания Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова подчеркнула, что как у суверенного государства у Грузии есть права по выстраиванию собственной внешней и внутренней политики. Дипломат заметила, что могла бы понять позицию Вашингтона в том случае, если бы с Тбилиси страну связывали общая история, географическое положение, стремление гарантировать права соседского государства для определенной национальной или социальной группы. Однако в реальности, по словам сотрудницы МИД РФ, США просто назвали сами себя "рупором, вот этим самым камертоном, по которому все должны сверяться" в вопросах демократии, прав человека и свобод.

Захарова: РФ может ударить по военным объектам Британии, если реализуются угрозы Лондона.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik