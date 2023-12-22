В МИД РФ прокомментировали слова Дэвида Кэмерона о нанесении ударов по России.

Москва в случае реализации угроз Лондона об ударах киевского режима британским оружием по российской территории имеет право на нанесение удар по британским объектам, размещенным на Украине и за ее пределами. Соответствующее заявление журналистам ТАСС сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в день инаугурации главы государства Владимира Путина. Чиновница назвала слова министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона о том, что его государство считает легитимным использование вооружения британского производства Вооруженными силами Украины для совершения атак по российской территории, "чем-то абсолютно безумным".

Британия заявляла буквально противоположное не так давно. Вы же помните драматургию вокруг этого вопроса, когда это заявление сначала появилось на лентах британского информационного агентства, затем, провисев там два часа, было изъято, прямо вся целая статья была изъята. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России предположили, что "после баталий на Даунинг-стрит, в Форин оффисе и штаб-квартире непосредственно агентства Рейтер" спустя несколько часов в СМИ было принято решение не жертвовать реноме британское информационного агентства, а снова опубликовать эту цитату британского чиновника.

Захарова: даже союзники Макрона не понимают значения его агрессивных заявлений.

Фото и видео: Telegram / ТАСС