Захарова: даже союзники Макрона не понимают значения его агрессивных заявлений

В МИД РФ оценили выступления главы Франции по поддержке ВСУ.

Ни Париж, ни его ближайшие международные союзники сами не могут понять, о чем бесконечно говорит французский президент Эмманюэль Макрон и его ближайшее окружение. Соответствующее заявление журналистам ТАСС сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в день инаугурации главы государства Владимира Путина. Чиновница пояснила что внешнеполитическая служба в данном европейском государстве сформирована из тех людей, которые ранее никогда не относились к сфере дипломатии. В МИД РФ считают, что поэтому речь идет о наборе странных и агрессивных заявлений и действий со стороны Елисейского дворца.

Но тем не менее эти заявления не только противоречивы, я имею в виду заявления Макрона и глав оборонного, внешнеполитического ведомств Франции, но они еще и крайне агрессивны, поэтому это тоже стало поводом для вызова посла. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В министерстве по иностранным делам отметили, что попытки Франции создать заявлениями о возможной отправке войск на Украину некую "стратегическую неопределенность" для Москвы обречены на провал.

Захарова ответила на отказ Британии присутствовать на инаугурации Путина.

Фото и видео: Telegram / ТАСС