В МИД РФ оценили решение делегатов из Лондона не участвовать в церемонии, организованной в Москве.

Отказ Соединенного королевства и некоторых стран НАТО направлять своего дипломатического представителя на инаугурацию главы государства Владимира Путина - скалозубство. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире программы "Соловьев LIVE".

У меня один вопрос: а есть еще чем гордиться, кроме самоизоблачающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца, хотя конец, по-моему, уже настал, потому что те потери, которые несет не столько киевский режим, сколько граждане Украины. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что новостное агентство "Рейтер" со ссылкой на представителя британского внешнеполитического ведомства сообщило о том, что Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию российского президента Владимира Путина.

Захарова: РФ проводит выборы, инаугурацию и прочее не для "отчетности" перед Западом.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live