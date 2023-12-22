Захарова: РФ проводит выборы, инаугурацию и прочее не для "отчетности" перед Западом

Москва проводит выборы, инаугурацию, приведение к присяге и прочие избирательные процедуры не для "отчетности" перед странами коллективного Запада. Соответствующее заявление журналистам ТАСС сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в день инаугурации главы государства Владимира Путина. Чиновница напомнила, что говорит о ситуации не только в законодательных органах, но также и в Вооруженных силах страны, судебной системе и других областях.
...Не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад. Кому интересен наш опыт, мы всегда готовы этим поделиться. У кого есть вопросы, мы всегда готовы на них ответить.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что власти в Кремле не ставят для себя задачи добиться того, чтобы страну поняли и приняли в тех странах, которые сначала объявили о российском сдерживании, а затем приняли решение нанести Москве стратегическое поражение. Мария Захарова напомнила прессе о том, что неоднократно за всю история взаимодействия России и Запада на протянутую руку дружбы, взаимопомощи и уважения коллеги отвечали "рукой с кровавым следом".
МИД России пригрозил ответом за попытки отрезать доступ к Калининграду.
Фото и видео: Telegram / ТАСС
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