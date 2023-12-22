В МИД РФ напомнили о том, как часто Запад пытался дотянуться до страны "рукой с кровавым следом".

Москва проводит выборы, инаугурацию, приведение к присяге и прочие избирательные процедуры не для "отчетности" перед странами коллективного Запада. Соответствующее заявление журналистам ТАСС сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в день инаугурации главы государства Владимира Путина. Чиновница напомнила, что говорит о ситуации не только в законодательных органах, но также и в Вооруженных силах страны, судебной системе и других областях.

...Не для того, чтобы нас оценил, полюбил или возненавидел Запад. Кому интересен наш опыт, мы всегда готовы этим поделиться. У кого есть вопросы, мы всегда готовы на них ответить. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что власти в Кремле не ставят для себя задачи добиться того, чтобы страну поняли и приняли в тех странах, которые сначала объявили о российском сдерживании, а затем приняли решение нанести Москве стратегическое поражение. Мария Захарова напомнила прессе о том, что неоднократно за всю история взаимодействия России и Запада на протянутую руку дружбы, взаимопомощи и уважения коллеги отвечали "рукой с кровавым следом".

МИД России пригрозил ответом за попытки отрезать доступ к Калининграду.

Фото и видео: Telegram / ТАСС