Пентагон заявил, что решение по Артемовску принимать Зеленскому

Ллойд Остин рассказал о том, что США поддержат любое решение ВСУ.

Пентагон заявил, что решение по городу Артемовску (украинское название - Бахмут) следует принимать президенту ВЛадимиру Зеленскому. Соответствующее заявление Ллойд Остин сделал в ходе пресс-конференции по результатам очередного онлайн-заседания контактной группы западных стран по оказанию военной помощи киевскому режиму. Он ответил на вопрос корреспондента о том, оставляет ли администрация США решение за ВСУ о том, оставлять Артемовск или нет. В американском оборонном ведомстве полагают, что уход солдат Украины с этой территории не означал бы поражения Киева. Журналисты поинтересовались, не обеспокоены ли власти страны, что защита Артемовска "отнимает ресурсы, которые могли бы быть направлены на весеннее наступление". По словам Остина, ключевым моментом того, остаются ли украинские военные в городе или нет, и как долго будет защита населенного пункта, остается постановление Киева. А задачей США шеф Пентагона считает поддержать любое решение, которое касается поля боевых действий.

Что касается значения Бахмута, я бы сказал, что президент Зеленский ведет это сражение и он будет решать, что важно, а что не важно для его сил и нужно ли ему проводить передислокацию или оставаться в Бахмуте. Ллойд Остин, шеф Пентагона

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Фото и видео: YouTube / NowThis News