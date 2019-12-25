Что известно об атаке украинских БПЛА на Сергиев Посад

В Подмосковье рассказали о двух пострадавших из-за атаки ВСУ в ночь на 4 июля.

Утром 4 июля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Сергиев Посад. Обломки одного из вражеских дронов попали на местную электроподстанцию. В результате инцидента без света остались тысячи граждан. В материале "360.ru" авторы публикации рассказали и о других последствиях налета БПЛА ВСУ на российский город. На данный момент установлено, что пострадали как минимум двое. Медики зафиксировали у пациентов травмы. У 60-летнего мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Она также потерял три зуба. Еще один пострадавший, 40-летний мужчина получил открытую рану шеи и ушиб грудной клетки. Обоим потребовалась госпитализация. По словам главы Московской области Андрея Воробьева, состояние местных жителей врачами оценивается как средней тяжести, а угрозы для жизни нет.

На всех местах падения дронов продолжают работать оперативные службы. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Около 50 тысяч человек временно лишились электроэнергии. Фрагменты дрона ВСУ повредили здание электрической подстанции в микрорайоне "Звездочка". Затем там вспыхнуло пламя по информации от Telegram-канала "Говорит Москва". Еще несколько подстанций специалисты Подмосковья отключили в целях безопасности, о чем в соцсетях журналистам сообщила глава Сергиева Посада Оксана Ероханова. Таким образом без электричества остались такие микрорайоны как Рабочий, Звездочка, Скобянка, Птицеградский, Клементьевский, и частично Ферма. Для подключения объектов к электроэнергии на место происшествия власти доставили генераторы.

Повреждения получили расположенные поблизости к упавшим БПЛА ВСУ жилые дома. В них ударной волной выбило стекла. Оксана Ероханова призвала жителей города не подходить к окнам, а также не фотографировать работу противовоздушной обороны страны. В компании "Россети" заметили, что к текущему моменту восстановлен доступ к электроснабжению в микрорайонах Воробьевка, Птицеград, Клементьевский поселок, деревне Афанасово.

В Белгородской области после детонации дрона ВСУ пострадали женщина и ребенок.

Фото: Telegram / Воробьев LIVE