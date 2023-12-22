В США заявили о завершении монтажа временного порта для Газы

Сабрина Сингх рассказала о причинах, по которым произошла задержка в работе нового объекта, призванного облегчить доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

Американские Вооруженные силы завершили работы по размещению временного морского порта, необходимого для доставки гуманитарной помощи мирным жителям сектора Газа, однако теперь сотрудники профильного ведомства США не могут установить его на отведенное место из-за неблагоприятных погодных условий. Иностранная чиновница пояснила прессе, что две части конструкции (порт и причал) ожидают окончательного перемещения на заявленную локацию.

Сегодня по-прежнему прогнозируется шквалистый ветер и высокие морские волны. Секции конструкции и корабли, участвующие в их монтаже, по-прежнему находятся в порту Ашдод. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

Сабрина Сингх добавила, что сейчас для военнослужащих небезопасно перемещать временную конструкцию.

Пентагону нечего сообщить о предполагаемом использовании Starlink армией России.

Фото и видео: YouTube / Associated Press